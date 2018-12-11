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الهلالي يطالب بـ"تعديل الدستور".. ويوجه رسالة للبرلمان

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:35 ص
الهلالي يطالب بـتعديل الدستور.. ويوجه رسالة للبرلمان
الدكتور سعد الهلالي - أستاذ الفقه المقارن
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إن الله جعل الدين لخدمة الإنسان، وليس ليمارس السلطة عليه، مضيفا أن الدين هو مصدر الألفة بين الناس.

وانتقد "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، منع المادة 140 من الدستور الشعب المصري من ترشيح رئيس لمدة ثالثة، معتبرا أن ذلك تقييدا للحريات، وهو ما يتناقض مع الدين.

وطالب البرلمان أن يعدل الميزان، حيث وضع هذا الدستور في ظروف خاصة، ولهذا يجب تصحيح هذا الوضع لضمان مستقبل الأجياال القادمة، مضيفا: "الصورة الآن وضحت وعرفنا مين اللهو الخفي".
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