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الجيش اليمني يحرر مركز مدينة باقم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:37 م
الجيش اليمني يحرر مركز مدينة باقم
الجيش اليمني
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وكالات
 
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قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، الإثنين، إن الجيش اليمني بجبهة باقم نفذ عملية مباغته وخاطفة من منطقة "ال مغارم"، إلى المجمع الحكومي وسط المديرية موقعاً قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وبدأت قوات النخبة بالجيش الوطني اليمني عملية عسكرية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، محققة تقدماً نوعياً بالسيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت الميليشيا تتمركز فيها، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

 

وقال العميد الأثلة، إن قوات النخبة المشكلة من اللواء "102" ولواء "العاصفة" واللواء "63" مشاة تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم وقطع خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق بمديرية باقم.

 

وأشاد قائد محور صعدة باليقظة التي تحلى بها الجيش الوطني بجبهة باقم الذي أجبر الميليشيا على التقهقر والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح بينهم ثلاثة من القيادة وهم القيادي البارز (محمد عبدالله محمد ضيف الله قفله الملقب أبو حمزة) (والقيادي صابر جروان الشريف وابو طه الحوثي).

 

وكشفت صور لقتلى الميليشيا الانقلابية في جبهة باقم سقطوا يوم الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الوطني عن أطفال أرغمتهم الميليشيا على القتال في صفوفها.

 

وكثفت ميليشيا الحوثي من تجنيد الأطفال خصوصاً في الأشهر الأخيرة نتيجة التناقص الحاد في أعداد مقاتليها والخسائر الفادحة التي تتلقاها في معاركها الخاسرة مع الجيش الوطني اليمني.

المزيد عن: مدينة باقم اليمن الحوثيين الجيش اليمني
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