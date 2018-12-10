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بينيتيز: صلاح وإنسيني هم مفتاح مباراة نابولي وليفربول

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:29 م
بينيتيز: صلاح وإنسيني هم مفتاح مباراة نابولي وليفربول
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ياسمين إيهاب
 
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قال رافاييل بينيتيز، المدير الفني السابق لليفربول ونابولي، إن محمد صلاح نجم الريدز ولورنزو إنسيني جناح الفريق الإيطالي سيحددان مصير المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

وأشار بينيتيز في تصريحات لجريدة كوريري ديللو سبورت: "العديد من اللاعبين يمكن أن يكونوا حاسمين في مواجهة ليفربول ضد نابولي"

ويستعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لمواجهة نابولي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في صراع على بطاقة عبور لدور الـ16 من المسابقة.

المزيد عن: نابولي محمد صلاح ليفربول بينيتيز إنسيني
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