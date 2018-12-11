عضو الشؤون الإسلامية: نرفص حذف خانة الديانة من البطاقة



وأضاف "هندي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي من الأمور التنظيمية المستقرة وعند انطلاق دعوات بتغييرها حدثت مشاكل بخصوصها على أرض الواقع، موضحا أن هناك إشكالية قد تحدث من عدم ذكر خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي مثل الزواج.



وأكد أن هناك فرق بين الديانة وبين الدين والعقيدة فالدستور يكفل الحرية الدينية، متسائلًا: هل تقدم أحد للالتحاق بأي وظيفة وحدث له تمييز بسبب ديانته؟.



انتقد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشروع قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة، مشيرا إلى أن البطاقة الشخصية من المفترض أن تضم العديد من المعلومات مثل فصيلة الدم في حال تعرض الشخص إلى حادثة، مع احتوائها على العديد من المعلومات التي تفيد الأجهزة الأمنية.