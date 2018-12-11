ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عضو الشؤون الإسلامية: نرفص حذف خانة الديانة من البطاقة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
عضو الشؤون الإسلامية: نرفص حذف خانة الديانة من البطاقة
عبد الغني هندي
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
انتقد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشروع قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة، مشيرا إلى أن البطاقة الشخصية من المفترض أن تضم العديد من المعلومات مثل فصيلة الدم في حال تعرض الشخص إلى حادثة، مع احتوائها على العديد من المعلومات التي تفيد الأجهزة الأمنية.

وأضاف "هندي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي من الأمور التنظيمية المستقرة وعند انطلاق دعوات بتغييرها حدثت مشاكل بخصوصها على أرض الواقع، موضحا أن هناك إشكالية قد تحدث من عدم ذكر خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي مثل الزواج.

وأكد أن هناك فرق بين الديانة وبين الدين والعقيدة فالدستور يكفل الحرية الدينية، متسائلًا: هل تقدم أحد للالتحاق بأي وظيفة وحدث له تمييز بسبب ديانته؟.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 6:20:02 AM