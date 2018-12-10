نيكول سابا ترتدي فستان زفاف بقيمة 10 ملايين دولار لهاني البحيري (صور)
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:33 مسارة إبراهيم - تصوير: ولاء غنيم
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ارتدت النجمة اللبنانية نيكولا سابا، فستان زفاف من تصميم العالمي هاني البحيري، خلال عرض الأزياء المقام حاليا، والفستان بقيمة 10 ملايين دولار، مرصع بمجوهرات من "سارانا".
يذكر أن "البحيري" قدم فستان زفاف يعد الأغلى في العالم، العام الماضي 2017، خلال عرض أزياء أقيم في شهر ديسمبر، وارتدت النجمة يسرا اللوزي الفستان الذي أثار جدلاً واسعاً، خلال العرض.
يذكر أن "البحيري" عرض مجموعة أزياء التي صممها مؤخراً، ضمن فعاليات أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي أقيم للعام الثالث بقصر السيراليون.
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