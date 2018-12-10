هاني البحيري يتعرض لموقف محرج خلال عرض الأزياء الخاص به (صور)

شهد عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، سقوط إحدى عارضات الأزياء أثناء مرورها أمام الحضور، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





حضر العرض كوكبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة، وقدم من خلاله هاني البحيري، احدث مجموعاته لربيع وصيف 2019.