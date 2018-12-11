المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي: مصر استعادت دورها في أفريقيا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد



وأشارت إلى أن الدولة المصرية من أبرز دول القارة الإفريقية في مجال الطب، مضيفة: الدول الإفريقية طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال معالجة السرطان".



وأكدت أن مصر بدأت في استعادة التواجد داخل أفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، موضحة أن الرئيس السيسي يسعى إلى تواصل العلاقات مع القارة الإفريقية وهذا لم يحدث من قبل.



قالت السفيرة نبيلة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن القوى الناعمة لها دور هام في تحسين العلاقات بين الدول وبعضها، لافتة إلى أن بعض الدول صغيرة الحجم ولكن لديها صوت بسبب القوى الناعمة والإعلاموأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية " dmc "، أن الإعلام يستطيع نشر الثقافات المختلفة للدول في دول أخرى، موضحة أن اللهجة المصرية يدركها كافة شعوب الدول العربية بسبب الإعلام والمسلسلات والأغاني.