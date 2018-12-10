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شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:22 م
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
ديفيليه هاني البحيري
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أحمد رمضان متولي
 
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شارك مساء اليوم، عدد كبير من نجمات الفن والإعلاميات وسيدات المجتمع للمشاركة في الديفيله العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف الشتاء وخريف ٢٠١٩ والتي سبق له تقديمها مؤخرا بأسبوع الموضة الاورينتال ببارس، بالإضافة الى بعض القطع التي يقدمها لأول مرة عن صيف وربيع نفس العام.

 

كان في مقدمة الحضور د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن نجوم الفن والإعلام  نادية الجندي، رجاء الجداوي، شيرين، فيفي عبده، منى عبد الغني، سهير جودة، الكاتبة الصحفية منى رجب، والإعلامية لميس الحديدي، الكاتب مفيد فوزي وابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي، منة فضالي، نهال عنبر، سامو زين وحرمه دينا صلاح، ليلي شتا، نادية مصطفي، وصفية العمري، ناهد فريد شوقي، هاني رمزي وحرمه، دعاء فاروق ودينا فاروق، ولبلبة، بالإضافة إلى صناع العرض محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة واتحاد الصناعات المصرية، أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، خبير التجميل العالمي محمد الصغير، خبير الأقمشة الراقية عادل سالم، ومن بيت مجوهرات سارنا المصري رفيق أنطوان وسامح جاب الله ومصور المهرجانات مواهب الحلوي ومدير "نوكس" الفرنسية أيمن طعيمة.

شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
شاهد.. 100 صورة من ديفيليه هاني البحيري بحضور مشاهير الفن والإعلام
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