"اتحاد الصناعات" يكشف عن خطتة لغزو القارة الأفريقية

أعلن شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات المصرية، عن اعتزام الاتحاد إيفاد مجموعة من البعثات الاستكشافية بدول القارة لبحث الفرص التصديرية العام المقبل، فى أطار توجه رجال الصناعة نحو أفريقيا، ورغبة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بالقارة.





وأضاف الجبلى خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، لإعلان استضافة مصر لمعرض باك بروسيس افريقيا والشرق الأوسط العام المقبل ولأول مرة، أن عام 2019 سيشهد عددا من الزيارات، منها زيارة إلى موزمبيق خلال الربع الأول من السنة، وزيارة إلى كوديفوار فى النصف الأول من السنة، وزيارة إلى الكاميرون فى النصف الثانى من مارس المقبل، وزيارة أخرى إلى السوق البوروندى.





جانبه أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الاتحاد يهتم بشكل كبير بتعزيز تواجد الصناعة المصرية فى الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن اللقاءات التى جمعت وفد الاتحاد بالدول الأفريقية خلال منتدى الاستثمار بشرم الشيخ أظهرت رغبة تلك الدول بجذب مستثمرين لبلادهم أكثر منها استيراد منتجات من مصر.





ولفت إلى أن هناك توجها للغرفة بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء فى مجال الطباعة والتعبئة والتغليف، خاصة فى ظل كونه يعد عنصرا أساسيا فى كثير من الصناعات ويساهم فى رفع تنافسيتها.