عاجل.. اصطدام سيارة وانقلاب مقطورة على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (صور)

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أصيب 4 أشحاص، قبل قليل، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي يستقلونها، بأحد أعمدة الإنارة، ما تسبب في انقلاب سيارة نقل مُحملة بالزلط، بمطلع كوبري 56 بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان.





كان اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة مقطورة بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بمطلع كوبري 56 أمام مقر شركة "النساجون الشرقيون" بدائرة القسم.





وعلى الفور، انتقلت مساعد المدير لفرقة العاشر، ومأمأمور قسم أول العاشر، برفقة قوة مكبرة من القسم، بمشاركة الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع البلاغ، حيث تبين اصطدام السيارة رقم 153828 "ملاكي الشرقية" ماركة "رينو"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من مستقلي السيارة.





وبالتزامن مع اصطدام السيارة الملاكي بعامود الإنارة، تصادف مرور السيارة رقم 4879 " د ب ج" نقل ثقيل بمقطورة رقم 6798 "د م ر" مُحملة بحمولة زلط، وحال محاولة قائدها تفادي السيارة الملاكي، انقلبت السيارة بالمقطورة وحمولتها، ما تسبب في خالة أشبه بالشلل التام لحركة مرور السيارات، قبل أن تقوم قوات الأمن بتسيير الحركة وإحضار ونش لرفع آثار الحادث.