تعليق ناري لـ راغب علامة على الوضع اللبناني



وعن تهديد أحد النواب "بقطع رقبته"، عقب "علامة"، خلال اتصال هااتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، "أشفقت على النائب اللبناني من هجوم الشعب اللبناني عليه"، موضحًا أنه لن يقوم بأي اجراء ضد النائب، معقبا: "هددته بفني".



وعن الوضع اللبناني، أضاف أن لبنان سياسيا في أيادي غير أمينة، متابعا: "ليس عندنا نظام، متفهمش فين رأسه ولا مؤخرته، والرئيس ليس له صلاحيات".



قال المطرب راغب علامة، إن أغنيته الأخيرة "طار البلد" تتناول الأوضاع السياسية في لبنان، موضحًا أنه قدم من قبل أغانية وطنية.