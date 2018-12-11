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ميرفت التلاوي: موقف الأزهر الرافض للطلاق الشفوي لا يتوافق مع الشرع (فيديو)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:56 ص
ميرفت التلاوي: موقف الأزهر الرافض للطلاق الشفوي لا يتوافق مع الشرع (فيديو)
السفيرة ميرفت التلاوي
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كساب أحمد
 
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قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل مجهودًا كبيرًا في إعادة بناء الشخصية المصرية، معقبة: "بيصعب على أن الإستجابة لطلبات الرئيس مش بالقدر الكافي".

وأضافت "التلاوي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين،:"أنا بلوم على الأزهر موقفه الرافض للطلاق الشفوي، وهذا الأمر لا يتوافق مع الشرع أو القانون".

ولفتت إلى أن مواجهة مشكلة أطفال الشارع يكون بضبط عقد الزواج، معقبة:" حكاية المأذون دي حاجة خطأ خالص، المأذون في الأساس ليس موظفًا ولا يوجد قانون يحكمه، ومن مصلحته كثرة عقود الطلاق والزواج لكي يحصل على فلوس".


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