ميرفت التلاوي: موقف الأزهر الرافض للطلاق الشفوي لا يتوافق مع الشرع (فيديو)





قالت السفيرة ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل مجهودًا كبيرًا في إعادة بناء الشخصية المصرية، معقبة: "بيصعب على أن الإستجابة لطلبات الرئيس مش بالقدر الكافي".وأضافت "التلاوي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين،:"أنا بلوم على الأزهر موقفه الرافض للطلاق الشفوي، وهذا الأمر لا يتوافق مع الشرع أو القانون".ولفتت إلى أن مواجهة مشكلة أطفال الشارع يكون بضبط عقد الزواج، معقبة:" حكاية المأذون دي حاجة خطأ خالص، المأذون في الأساس ليس موظفًا ولا يوجد قانون يحكمه، ومن مصلحته كثرة عقود الطلاق والزواج لكي يحصل على فلوس".