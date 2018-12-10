تواصل- السعودية| "التجارة" تشهر بصيدلتين لإعلانهما عن إجراء تخفيضات دون ترخيص

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصيدليتين تبيع الأدوية ومستحضرات التجميل بمحافظة الزلفي والمشرف المسؤول عنهما ، إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية بإجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص وهو ما يتسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم.

ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على فرض غرامة مالية على المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد لاحظت أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية بمحافظة الزلفي الإعلان عن وجود عروض ترويجية على منتجات الحليب وأدوات التجميل والمنظفات، وبالتحقق من تلك العروض تبين عدم التزام المنشأتين بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية بالإعلان عن تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، من خلال تطبيق تخفيضات ، في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات ولضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومراقبة العروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

المصدر: صحيفة تواصل