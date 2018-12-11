اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)

تشهد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض للملابس والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة لصالح طلاب الجامعات، فضلًا عن تكريم العشرات من طلاب وطالبات الجامعة، في الواحدة من ظهر اليوم.





ويقام المعرض باسم مؤسسة "محبي مصر" التي يترأسها الكاتب الصحفي محمود بكري، ويحضر حفل الافتتاح الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة، وعميدة كلية الفنون الجميلة الدكتورة ميسون قطب، وفاطمة الكومي رئيس شعبة الخدمات في مؤسسة "محبي مصر".