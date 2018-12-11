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اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
اليوم.. افتتاح معرض محبي مصر للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
افتتاح معرض محبي مصر
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تشهد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض للملابس والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة لصالح طلاب الجامعات، فضلًا عن تكريم العشرات من طلاب وطالبات الجامعة، في الواحدة من ظهر اليوم.

ويقام المعرض باسم مؤسسة "محبي مصر" التي يترأسها الكاتب الصحفي محمود بكري، ويحضر حفل الافتتاح الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة، وعميدة كلية الفنون الجميلة الدكتورة ميسون قطب، وفاطمة الكومي رئيس شعبة الخدمات في مؤسسة "محبي مصر".
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
اليوم.. افتتاح معرض "محبي مصر" للملابس بأسعار مخفضة بجامعة حلوان (صور)
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