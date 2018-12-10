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هاني البحيري يقدم فستان زفاف بقيمة 10 ملايين دولار (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:59 م
هاني البحيري يقدم فستان زفاف بقيمة 10 ملايين دولار (فيديو)
هاني البحيري
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ساره إبراهيم تصوير ولاء غنيم
 
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قدمت الإعلامية بوسي شلبي، عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، وأعلنت عن تقديمه أغلى فستان زفاف بقيمة 10 ملايين دولار، في ختام العرض المقام حاليا.

 

وقدمت "شلبي" خبير التجميل محمد الصغير، الذي يشارك في وضع اللمسات الأخيرة على العارضات، كما أعلنت عن ارتداء نجمة لبنانية الفستان، المرصع بمجوهرات من "سارانا".

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