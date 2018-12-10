العقل الرياضي السعودي جاهز لإبهار آسيا.. بعد ترشح الفواز

قام قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بترنفسه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، حيث ستبدأ الدورة الجديدة بداية من عام 2019 حتى عام 2023.





الجدير بالذكر ان الفواز لم يترشح فقط لكونه واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية السعودية، ولكنه ترشح معه كذلك كل من خالد الثبيتي لمنصب عضو في المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ولؤي إبراهيم السبيعي على منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.





ومع تقدم الثلاثي بالملفات الخاصة بهم للمنافسة على الانتخابات في الاتحاد الآسيوي تتزايد الطموحات والتطلعات بأن ينجح الثلاثي ويمثل الكرة والرياضة السعودية خير تمثيل، سواء كان على المستوى الآسيوي أو المستوى الدولي.





جدير بالذكر أنه مع تواجد ثلاثة من المرشحين من المملكة العربية السعودية، فهذا دليل على مدى الجاهزية والاستعداد التام لنقل الخبرات والتطلعات السعودية لتطوير الكرة على المستوى الآسيوي خلال المرحلة المقبلة.





وحقق الفواز إنجازات مميزة في مجال الاستثمار الرياضي؛ كونه حاصلًا على شهادة علمية في مجال التطوير والاستثمار الرياضي، بجانب أعماله السابقة مع كبرى الأندية العالمية لتطوير مجال كرة القدم في السعودية.





وخلال فترة عمل قصي الفواز كوكيل لرئيس هيئة الرياضة، ساهم في حل مشكلة الديون والتي اجتاحت الأندية السعودية منذ عام.