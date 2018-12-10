بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يسقط بالثلاثة أمام قيصري سبور

تعرض فريق قاسم باشا لهزيمة ثقيلة من قيصري سبور وذلك اليوم الاثنين بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.





وشارك المصري محمود تريزيجيه في خسارة فريقه أمام قيصري سبور الذي سجل الثلاثية بأقدام كلا من؛ تيارون شيري في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ودنيز توروتش في الدقيقة 69 ، وبرنارد مينساه في الدقيقة 80.





بهذه النتيجة؛ فقد تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة الـ 26 في المركز الثاني، بينما رفع قيصري سبور رصيده إلى النقطة الـ15 في المركز الـ15.



