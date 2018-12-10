مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد نابولي اليوم 11-12-2018

يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة قمة إنجليزية إيطالية من العيار الثقيل بين ليفربول ونابولي يوم الثلاثاء القادم 11 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 4 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.





يتنافس الفريقان في مجموعة الموت الثالثة في ذات الأذنين، وحتى الآن لم يحسم أي فريق في هذه المجموعة أمره باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة، وقبل بداية الجولة السادسة يحتل نابولي المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ6 نقاط، أما الفريق الصربي فهو المتذيل بـ4 نقاط.





لا بديل لزملاء محمد صلاح عن الفوز بهدفٍ نظيفٍ على الأقل لضمان التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفة الريدز بالتأكيد، أما الفوز بفارق هدفين سيضع الفريق الإنجليزي في دور الـ16 مباشرةً، وبالنسبة لنابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بنتيجة أكبر من (1-0) ستؤهله، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.





موعد مباراة ليفربول ضد نابولي والقنوات الناقلة

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : احمد الطيب .





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





التشكسيل المتوقع وغيابات ليفربول امام نابولي:-

يغيب عن ليفربول الثلاثي جو جوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، وذلك رفقة الغائب منذ بداية الموسم أليكس-أوكسليد تشامبرلين لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف.





سيبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بجويل ماتيب بدلاً من المدافع الإنجليزي المُصاب، وسيكون الظهير الأيمن هو أليكساندر-آرنولد، وبالطبع سيتواجد في الهجوم الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.





التشكيل | 4-3-3





أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح





التشكيل المتوقع وغيابات نابولي أمام الريدز:-

سيغيب عن نابولي الثنائي سيموني فيردي وفلاد كيريكيش بداعي الإصابة، ولن يفتقد أبناء الجنوب لأي لاعب في رحلة إنجلترا للإيقاف.





سيبدأ أنشيلوتي بطريقته التي بدأ في الاعتماد عليها في المباريات الأخيرة (4-4-2)، وسيواصل الاعتماد على ماكسيموفيتش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من هوساي الذي أصبح ملازماً لمقاعد البدلاء بعد هبوط مستواه، وسيتكون ثنائي الهجوم من السريعين إنسيني وميرتينس.

التشكيل | 4-4-2





دافيد أوسبينا

ماريو روي - خاليدو كوليبالي - راؤول ألبيول - نيكولا ماكسيموفيتش

فابيان رويز - ماريك هامشيك - ألان - خوسيه كاييخون

لورينزو إنسيني - دريس ميرتينس







