إبراهيم حسن: حققنا فوزا هاما وبيراميدز سيتعاقد مع ٣ لاعبين من العيار الثقيل









أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال مدير الكرة عقب نهاية اللقاء "حققنا فوزا هاما في مباراة صعبة، لأننا واجهنا فريقا منتشيا بالفوز في أخر 3 مباريات له، وهذه هي صعوبة المباراة".





وأضاف "كان لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد في اللقاء، وإظهار تعب الجهاز الفني طوال الفترة الماضية".





وتابع "الجميع داخل النادي إدارة وجهاز فني ولاعبين لديهم طموح كبير، للوصول إلى هدف معين، لأنه مع الإمكانيات الفنية المتواجدة في الفريق حاليا صعب يضيع دون تحقيق شئ".





وواصل "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ووضعنا أيدينا على بعض الأماكن التي تحتاج إلى تدعيم، لذلك تم التعاقد مع عمرو مرعي وإيريك ترواوي، فالتعاقد معهم لم يكن وليد الصدفة، ولكنه جاء عن دراسة".





وأوضح "تسلمنا الفريق وكان يوجد به بعض النواقص، وتحديدا في الجانب البدني، والجهاز الفني عمل على علاجها".





وأتم "سنتعاقد مع إثنين أو 3 لاعبين على مستوى عال جدا لأن الوصول إلى هدف يحتاج إلى وجود عناصر أصحاب مستويات كبيرة".