عاجل.. التوأم يكشف حقيقة تدريب الأهلي

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة تلقيه وشقيه حسام عرضا لتدريب الأهلي.





وقال حسن في تصريحات له عقب مباراة بيراميدز وحرس الحدود :"لا يوجد عرض من النادي الأهلي، وشرف لنا تدريبته، لأننا من أبنائه وحق علينا".





وأضاف :"نحترم المكان الذي نعمل فيه حاليا، ولكن في المستقبل لا أحد يعلم ماذا سيحدث، لكن أؤكد بأن تدريب النادي الأهلي شرف كبير لأي شخص".



