عاجل.. التوأم يكشف حقيقة تدريب الأهلي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:53 معلي نبوي
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كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة تلقيه وشقيه حسام عرضا لتدريب الأهلي.
وقال حسن في تصريحات له عقب مباراة بيراميدز وحرس الحدود :"لا يوجد عرض من النادي الأهلي، وشرف لنا تدريبته، لأننا من أبنائه وحق علينا".
وأضاف :"نحترم المكان الذي نعمل فيه حاليا، ولكن في المستقبل لا أحد يعلم ماذا سيحدث، لكن أؤكد بأن تدريب النادي الأهلي شرف كبير لأي شخص".
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