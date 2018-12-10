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عاجل.. التوأم يكشف حقيقة تدريب الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:53 م
عاجل.. التوأم يكشف حقيقة تدريب الأهلي
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علي نبوي
 
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كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة تلقيه وشقيه حسام عرضا لتدريب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات له عقب مباراة بيراميدز وحرس الحدود :"لا يوجد عرض من النادي الأهلي، وشرف لنا تدريبته، لأننا من أبنائه وحق علينا".

وأضاف :"نحترم المكان الذي نعمل فيه حاليا، ولكن في المستقبل لا أحد يعلم ماذا سيحدث، لكن أؤكد بأن تدريب النادي الأهلي شرف كبير لأي شخص".

المزيد عن: مباراة بيراميدز حسام حسن تدريب الأهلي بيراميدز الأهلي إبراهيم حسن
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