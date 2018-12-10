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أستاذ مناهج: مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس ظالمة وتصيبهم بالإحباط

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:53 م
أستاذ مناهج: مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس ظالمة وتصيبهم بالإحباط
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هدى عبدالرازق
 
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قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس ظالمة، وتصيبهم بالإحباط.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الاستثمار في التعليم مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي، ونحن نشجع رجال الأعمال الذي يستثمرون في التعليم ويفتتحون مدارس لتقديم أفضل خدمة للمجتمع".

وتابع أن "مهارات التواصل والاستجابة، والمشاركة يجب أن تتوافر في الطفل، وكل أولياء الأمور عليهم مشاركة المؤسسات التعليمية في زيادة وعي الأطفال، والتعليم قضية قومية، وليست مختصرة على مؤسسات الدولة فقط".
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