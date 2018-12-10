أستاذ مناهج: مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس ظالمة وتصيبهم بالإحباط

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس ظالمة، وتصيبهم بالإحباط.





وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الاستثمار في التعليم مشروع قومي يتبناه الرئيس السيسي، ونحن نشجع رجال الأعمال الذي يستثمرون في التعليم ويفتتحون مدارس لتقديم أفضل خدمة للمجتمع".



