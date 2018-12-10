ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبلة فاهيتا تقدم عرض هاني البحيري بحضور نجوم الفن (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:49 م
أبلة فاهيتا تقدم عرض هاني البحيري بحضور نجوم الفن (صور)
أبلة فاهيتا
طباعة
سارة إبراهيم تصوير ولاء غنيم
 
Advertisements

قدمت الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا، عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، المقام حالياً بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت "فاهيتا" داخل عربة أنيقة خلال العرض.

 

حضر العرض كوكبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة، ومن المقرر مشاركة 3 نجمات بارتداء فساتين هاني البحيري خلال العرض.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما ربة دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
0
x
22:00
0
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 10:20:03 PM