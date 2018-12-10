أبلة فاهيتا تقدم عرض هاني البحيري بحضور نجوم الفن (صور)
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:49 مسارة إبراهيم تصوير ولاء غنيم
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قدمت الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا، عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، المقام حالياً بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت "فاهيتا" داخل عربة أنيقة خلال العرض.
حضر العرض كوكبة من نجوم الفن والإعلام
والسياسة، ومن المقرر مشاركة 3 نجمات بارتداء فساتين هاني البحيري خلال العرض.
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