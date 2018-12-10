مونديال الأندية.. نجوم روسيا 2018 يضيئون سماء الإمارات

- أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية





- ستكون الإمارات 2018 هي البطولة العالمية الثانية هذا العام بعد العرس الكروي الذي استضافته روسيا الصيف الماضي





- ستشهد الإمارات 2018 حضور عدد من النجوم الذين تألقوا في روسيا 2018









لا يفصلنا وقت طويل عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية FIFA، حيث ستتنافس سبعة فرق على اللقب الغالي، علماً أن نسخة الإمارات 2018 ستشهد حضور عدد من النجوم الذين تألقوا مع منتخباتهم في العرس العالمي الذي استضافته روسيا الصيف الماضي.





صحيح أن ريال مدريد هو الفريق الذي يضم في صفوفه أكبر عدد من النجوم العالميين - من مارسيلو ولوكا مودريتش إلى توني كروس وسيرخيو راموس، على سبيل المثال لا الحصر – بيد أن الأبيض الملكي ليس هو النادي الوحيد الذي يحل بدولة الإمارات العربية المتحدة مدججاً بترسانة من النجوم الذين مثلوا منتخباتهم في روسيا 2018. وفيما يلي، يلقي FIFA.com نظرة على بعض اللاعبين الذين سيخوضون ثاني تجربة كروية على الساحة العالمية هذا العام، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من استمتاعهم بأجواء كأس العالم FIFA.





أنيس البدري - الدولة: تونس - النادي: الترجي





أظهر أنيس البدري مدى تعدد مواهبه في روسيا 2018 من خلال الأدوار المختلفة التي اضطلع بها في مشوار كتيبة نسور قرطاج، حيث لعب في خط الوسط خلال المباراة الأولى أمام إنجلترا، بينما أشركه المدرب في الهجوم ضد كل من بلجيكا وبنما.





وإلى جانب زميله غيلان الشعلالي، سيكون بمقدور بدري إفادة رفاقه في الإمارات 2018 بخبرة لا تقدر بثمن ودروس مستفادة من اللعب على الساحة العالمية في روسيا الصيف الماضي. وقال بدري عن بطولة كأس العالم للأندية FIFA: "لم يسبق لي أبداً أن شاركت في هذه المسابقة، شأني في ذلك شأن معظم زملائي في الفريق".









ماركوس بيرج - البلد: السويد - النادي: العين





كان ماركوس بيرج عنصراً أساسياً في المنتخب السويدي الذي حقق أفضل سجل له في كأس العالم منذ 24 عامًا، حيث لعب أساسياً في جميع مباريات الفريق الخمسة. ورغم أن المهاجم لم يجد طريقه إلى الشباك في روسيا 2018، إلا أن تألقه في التصفيات كان له دور أساسي في تأهل كتيبة جان أندرسون إلى النهائيات العالمية، حيث تصدر ترتيب هدافي السويد في الطريق إلى العرس الكروي.





ولا شك أن بيرج عازم كل العزم على إظهار مهارته في كأس العالم للأندية FIFA، حيث سيقود خط هجوم العين الإماراتي، مستضيف البطولة، الذي سيستهل مشواره ضد بطل أوقيانوسيا تيم ويلينجتون في 12 ديسمبر/كانون الأول. وقال بيرج في حديث لموقع FIFA.com العام الماضي: "بالتأكيد تعلمت الكثير من اللعب في بلدان مختلفة وفي مدارس كروية متنوعة، وأنا سعيد جداً الآن باللعب لنادي العين."









لوكا مودريتش - البلد: كرواتيا - النادي: ريال مدريد





هل سيعود لوكا مودريتش للتتويج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية FIFA وهو الذي أحرز كرة adidas الذهبية في الإمارات 2017 ثم في روسيا 2018 بعد سبعة أشهر؟ فقد بلغت كرواتيا نهائي كأس العالم FIFA إلى حد كبير بفضل الكابتن الموهوب صاحب رقم 10، الذي غطّى 72.3 كيلومترًا على نحو مذهل في سبع مباريات خلال مشوار وصيف بطل العالم في روسيا، حيث قدم لزملائه ما لا يقل عن 523 تمريرة.





وقال مودريتش، الذي يسعى للفوز بكأس العالم للأندية FIFA للمرة الرابعة مع ريال مدريد: "أنا سعيد جداً لما حققته مع النادي والمنتخب الوطني على حد سواء، كما أني فخور بالجوائز الفردية التي تُوجت بها هذا العام، مثل جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم."









إنزو بيريز - البلد: الأرجنتين - النادي: ريفر بليت





لعب إنزو بيريز على الجانب الأيمن من خط وسط إستوديانتيس في نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2009 عندما خسر الفريق الأرجنتيني بهدف قاتل من ليونيل ميسي في الوقت الإضافي. وها هو يعود إلى البطولة، هذه المرة بقميص ريفر بليت.





بينما كان على مقاعد البدلاء في مباراة الأرجنتين الأولى أمام أيسلندا في كأس العالم روسيا 2018 FIFA، لعب ابن الثانية والثلاثين أساسياً في مباريات بلاده الثلاث الأخرى، حيث خرج الألبيسليستي من ثمن النهائي على يد فرنسا. وبالإضافة إلى بيريز، يحل ريفر بأرض الإمارات مدججاً بنجمين آخرين من النجوم الدوليين الذين كانوا حاضرين في روسيا 2018: فرانكو أرماني (الأرجنتين) وخوان فرناندو كوينتيرو (كولومبيا). وبعد التتويج بلقب لبيرتادوريس، يأمل العملاق الأرجنتيني في إحراز كأس العالم للأندية FIFA، وهو الذي اكتفى بمركز الوصيف في 2015.









جين شوجي - البلد: اليابان - النادي: كاشيما أنتلرز





جين شوجي ليس بغريب على متابعي نهائيات كأس العالم للأندية FIFA. كيف لا وقد كان هذا المدافع الياباني حاضراً بقوة في ملحمة نادي كاشيما عام 2016، عندما خالف أصحاب الأرض كل التوقعات بإجبار ريال مدريد على الاحتكام إلى الوقت الإضافي في نهائي مثير. وبعدما شارك آنتليرز حينها بصفته بطلاً لليابان، يعود شوجي ورفاقه إلى البطولة هذا العام باعتبارهم ملوك آسيا.





يُذكر أن شوجي شارك أساسياً خلال ثلاث مباريات في روسيا 2018 حيث خرجت اليابان من دور الستة عشر على يد بلجيكا. ولعب "صخرة الوسط" طوال سنوات مسيرته الاحترافية في نادي آنتليرز، الذي يعول على خبرته كثيراً في كأس العالم للأندية FIFA ، حيث أوضح في هذا الصدد: "الانضمام إلى كاشيما كان نقطة تحول في مسيرتي الكروية. لم أكن لأصبح ما أنا عليه الآن لو لم أنضم إلى هذا النادي". هذا ويضطلع شوجي بقيادة خط وسط بطل آسيا إلى جانب الكوري الجنوبي جونج سيونجهون، الذي مثل بدوره منتخب بلاده في روسيا الصيف الماضي.









رافائيل فاران - الدولة: فرنسا - النادي: ريال مدريد





يعيش رافاييل فاران سنة كروية لا تُنسى. فبعد تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في كييف، تربع مع فرنسا على عرش العالم في موسكو، ليصبح اللاعب الحادي عشر فقط الذي يفوز بكأس العالم FIFA ودوري الأبطال في نفس الموسم.





صحيح أنه يُعتبر بمثابة "صخرة الدفاع"، بيد أن فاران أثبت في روسيا 2018 قدرته على إحراز أهداف بالغة الأهمية، حيث افتتح باب التسجيل برأسية قوية أمام أوروجواي في الدور ربع النهائي. وفي الإمارات 2018، سيسعى فاران إلى الفوز بلقبه العالمي الثاني في السنة التقويمية الحالية، ليتوج بذلك عاماً سيبقى خالداً في الذاكرة.