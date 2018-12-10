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سعر الريال السعودي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 10/12/2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:45 م
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 10/12/2018
سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الاثنين، وشهد الريال السعودي  فروق طفيفية في الأسعار بين البنوك المختلفة، وسجل الريال 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري. 

وجاء  سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنوك كالآتي:

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.76  جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 

4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 10/12/2018
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