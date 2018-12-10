"التموين" تكشف تفاصيل مبادرة توعية الطلاب بالسلع المقلدة والمغشوشة

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كشفت أماني رجب، مدير عام دراسات السلع الإستراتيجية بوزارة التموين، تفاصيل مبادرة التموين لتوعية طلاب المدارس للسلع المقلدة والمغشوشة.



وأوضحت "رجب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المبادرة تهدف لتوعية الطلاب الذين يعتبروا رجال وسيدات المستقبل لخلق مستهلك رشيد واعي بحقوقه، وكيف يمكنه شراء السلع من مصادر موثوق منها.



وتابعت، أنه رغم ماتقوم به الاجهزة الرقابية من مجهودات لضبط السلع المغشوشة لحماية المستهلك، تم البدء بالمدارس وخاطبنا وزارة التعليم لعمل جدول زيارات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للمعرض الدائم بمقر الوزارة الذي يتضمن عرض السلع المغشوشة والمقلدة حتى يتمكن الطلاب من التعرف على كيفية حماية أنفسهم.

