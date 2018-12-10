آلي : ميسي يعشقه الجميع .. وسنتحدى أنفسنا في الكامب نو

أشاد ديلي آلي نجم توتنهام بليونيل ميسي نجم برشلونة، وأكد أنهم سيتحدون أنفسهم في الكامب نو قبل المواجهة المرتقبة بينهم غدًا الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال آلي في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ميسي لاعب يعشقه الجميع ويسعدك مشاهدته على أرض الملعب".





وأضاف: "نريد أن نتحدى أنفسنا، سنذهب إلى كامب نو بهذه العقلية من أجل تحقيق الانتصار. ستكون مباراة صعبة، حيث سنواجه أفضل لاعبي العالم".





واختتم آلي تصريحاته قائلاً : "كطفل، كنت أحلم باللعب في كامب نو، سنبذل أقصى ما لدينا هناك".