رجائي عطية يرد على قانون مساواة المراة والرجل بتونس: آيات المواريث فريضة من الله

في أمسية ثقافية وفي ليلة الإبداع والثقافة وعرس ثقافي من صالون المحور، وأقام اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح أمسية خاصة واحتفالية.





كما كرم المفكر الإسلامي رجائي عطية، على إسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الإسلامي والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير، كما تم تكريم الدكتور حسن راتب لما يقوم به من أعمال في خدمة المجتمع وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون المحور من اثراء للموضوعات الهامة على الساحة والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء فى حضور نخبة من المبدعين والأدباء والإعلاميين.





وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابة الاخير حقائق القرءان و اباطيل الادعياء و ناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الاخير (حقائق القرءان واباطيل الادعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف ايات من القرءان الكريم وذلك لان هذه الآيات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك.





وفي بداية كلمتة وجه المفكر الكبير رجائي عطية الشكر والامتنان لهذه الدعوة ولكل من حاضر وشارك فى هذه الامسية الثقافية ، وقال عطية اننى ساتحدث عن اخر 3 مؤلفات لى وفى مقدمتهم كتاب دماء على جدار السلطة والحقيقة اننى تكلمت فى هذا الكتاب عن الصراع على السلطة فى التاريخ منذ اغتيال عمر ابن الخطاب وحتى الان وكل هذه الدماء التى اريقت طلباً للسلطة او حماية لها ، وارادوا ان ينسبوا ذلك للاسلام والاسلام منهم براء.





وأضاف عطية في هذا الكتاب نماذج مرعبة لمن قام بقتل أبيه وأخيه وأقاربه وأهله من أجل السلطة والنماذج كثيرة في التاريخ، وفي الدين الإسلامي السلطة أمانة ومسئولية ولا يجب أن يطلبها بل تأتي إليه، وضرب العديد من الأمثلة لرموز إسلامية لم ترغب في السلطة بل في إنكار الذات.





وأشار عطية، إلى أن دماء على جدار السلطة جرس انذار بان الجرى وراء السلطة يأتى به شر كبير ولا ينصلح به حال الأمة.





وأضاف عطية أن الكتاب الثانى "التجديد والخطاب الديني" وهو من اهم الكتب لديا واردات ان ابين ان الاسلام بنية حية تنادى بالتغير والتطوير والاحاديث الصحيحة والتجديد بالفكر ، ومن عظمة الاسلام والقران انه فرق بين الثوابت والحوادث المتجددة والمتغيرات ، وايات المواريث فى سورة النساء فريضة من الله ولها حكمة ، وان الذين يتنادون بانصاف المراة فى الميراث من حيث لا يدرون يضيعون حقوق المراة ، وان القران الحكيم لم يورد قاعدة ن للذكر حظ الانثيين الا فى اربع حالات فقط وهناك 32 حالة فى القران ينقسموا على 3 محاور والمحور الاول ان الانثى ترث مثل الذكر ، والحالات الاخرى الانثى ترث اكثر من الذكر ، والحالات الثالثة الانثى ترث والذكر لا يرث ، والذى يتنادون بانصاف المرأة ومساواته هم بذلك يحرمون المرأة من 32 حالة الأخرى.







