طرح الإعلان الرسمي لـ"ليل خارجي" تمهيدًا لعرضه تجاريًا ١٩ ديسمبر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ليل خارجي، الإعلان الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه تجاريًا يوم ١٩ من شهر ديسمبر الجاري.

من توزيع شركة أفلام مصر العالمية.

وكان بطله شريف الدسوقي قد فاز بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٠.

الفيلم إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك بعدها في مهرجان مراكش، و ستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد و بيعت كل تذاكل حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع.

في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

وبطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.

ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.