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الخطيب يغادر اجتماع مجلس الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:34 م
الخطيب يغادر اجتماع مجلس الأهلي
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علي نبوي
 
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غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع مجلس إدارة النادي المقام بفرع الشيخ زايد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

واستمر الاجتماع بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم مغادرة الخطيب له.

واضطر الخطيب إلى مغاردة الاجتماع بسبب حالته الصحية، خاصة وأن عائد من رحلة علاج من ألمانيا لاسئصال ورم في الرقبة يؤثر على العمود الفقري.

المزيد عن: رئيس الأهلي الخطيب اجتماع الأهلي أعضاء مجلس الإدارة
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