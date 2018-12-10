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بسنت فهمي: صندوق ضمان المخاطر يرسل رسالة ثقة للمستثمرين في أفريقيا (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:32 م
بسنت فهمي: صندوق ضمان المخاطر يرسل رسالة ثقة للمستثمرين في أفريقيا (فيديو)
بسنت فهمي
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار يعتبر أهم قرار يصدر خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمرين المصريين في أفريقيا أو أي مكان لديهم تخوف من المخاطر السياسية أو عدم الإستقرار في القارة السمراء.

وتابعت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن صندوق ضمان المخاطر يرسل رسالة ثقة للمستثمرين في أفريقيا، معقبة: " الصندوق ده بيقول للمستثمر المصري استثمر في أفريقيا بقلب جامد، لأنه سيعوض المستثمر في حال تعرضه لأي خسائر"

ولفتت إلى أن أفريقيا بها ثروات كبيرة وعدد كبير من الشباب، ويجب الاستثمار في هذه القارة، خاصة أنه لا يوجد مكان في العالم به مثل هذه الثروات التي لم تمس.

المزيد عن: منتدى أفريقيا2018 صندوق ضمان المخاطر الاقتصاد المصرى الاستثمار فى افريقيا اخبار الاقتصاد
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