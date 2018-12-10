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عاجل.. الأهلي يحسم مصير كوليبالي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:29 م
عاجل.. الأهلي يحسم مصير كوليبالي
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الفجر الرياضي
 
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نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا حول رحيل المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد عبدالحفيظ، على أنه لم يتم مناقشة ملف الراحلين حتى الآن، وقد يكون للمدافع دور جديد بالمرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت على أن الأهلي قد أبلغ كوليبالي برحيله في يناير، وأن يبدأ في البحث عن عروض.

المزيد عن: سيد عبد الحفيظ ساليف كوليبالي الأهلي أخبار الأهلي
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