مديرة إدارة الإدمان: نسبة تعاطي الاستروكس تزايدت 4 أضعاف

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قالت الدكتورة رغدة محمد الجميل، مديرة إدارة الإدمان، إن نسبة تعاطي الاستروكس تزايدت 4 أضعاف في السنوات الماضية، مؤكدة أن أعداد المتعاطين زادت خلال العام الماضي، ولكن المواطنين أصبحوا أكثر وعيًا بخطورة تلك المركبات وبدأوا يطلبون العلاج.



وأضافت "الجميل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن قرار إدراج 5 مركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس والفودو" على جدول المخدرات سيقلل من انتاجه وسيساعد على محاصرة المخدر، مشيرًة إلى أن هذه المواد التي تم تجريمها هي التي تتسبب في الإدمان.

