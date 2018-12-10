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طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:31 م
طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
صورة أرشيفية
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
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قال الدكتور طوني نبيه مدير مهرجان يوسف شاهين إن المهرجان احتفال بالشباب، ومجهود عظيم لشباب لديهم أحلام كبرى، مؤكدًا على عدم وجود قيود على الأعمال المشاركة في المهرجان، لافتًا إلى أنه لا يوجد مخرج فاشل ومخرج ناجح، وإنما لكل مخرج أدوات يطورها.


وأضاف "نبيه" أن المهرجان غير تابع لأي جهة، وإنما نشاط خاص بحزب التجمع، مشيرًا إلى أن المهرحان يعرض هذه الدورة ٣٦ فيلم، ليصبح إجمالي عدد الأفلام المعروضة على مدار ٩ سنوات عرض ٣١٤ فيلمًا.


جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان يوسف شاهين، برئاسة مدير التصوير طارق التلمساني، مساء اليوم الإثنين بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة.

طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
طوني نبيه: مهرجان يوسف شاهين عرض ٣١٤ فيلم خلال ٩ دورات (صور)
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