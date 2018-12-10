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انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:27 م
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
صورة أرشيفية
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
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انطلقت، مساء اليوم الإثنين، فاعليات الدورة التاسعة من مهرجان يوسف شاهين تحت عنوان "لسه الأغاني ممكنة"، برئاسة مدير التصوير طارق التلمساني، بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة.


وشهد المهرجان حضور كل من مدير التصوير رمسيس مرزوق رئيس لجنة تحكيم المهرجان، والمخرج طوني نبيه مدير المهرجان، الفنان أيمن قنديل، والفنان محمد الشربيني، والكاتب أشرف أبوجليل.


وتضمنت فقرات الحفل عرض فيلم قصير عن أبرز أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين، حمل عنوان "يوسف شاهين أسطورة خالدة في تاريخ السينما" من إخراج عائشة المراغي، ضم شهادات عدد من الفنانين وصناع السينما ممن سبق لهم العمل مع شاهين، ثم كلمات لمدير المهرجان المخرج طوني نبيه والكاتبة أمينة النقاش.


هذا ويمتد المهرجان على مدار ٤ أيام، ويُعرض خلاله ٣٦ فيلما روائيا وتسجيليا قصيرا، وتضم لجنة التحكيم مديري التصوير رمسيس مرزوق ومحسن أحمد، بالإضافة إلى الفنانة راندا البحيرى.

انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
انطلاق مهرجان يوسف شاهين بحزب التجمع بحضور رمسيس مرزوق (صور)
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