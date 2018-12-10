إصابة 11 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 11 فلسطينياً اليوم الإثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن 11 متظاهراً أصيبوا بالرصاص الحي وعشرات بالرصاص المطاطي والاختناق والشظايا خلال مواجهات على أطراف بلدة بيت لاهيا الحدودية شمال القطاع.

وجرت المواجهات بالتزامن مع انطلاق المسير البحري رقم 19 في بحر قطاع غزة، تحدياً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منتصف 2007.

واندلعت المواجهات في إطار مسيرات العودة الشعبية التي شهدت استشهاد 223 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 24 ألف آخرين منذ انطلاقها خلال مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي في 30 مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المفروض منذ 11 عاماً.