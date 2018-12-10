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خالد أبوبكر عن أحداث فرنسا: "حرام ندمر الحضارات"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:28 م
خالد أبوبكر عن أحداث فرنسا: حرام ندمر الحضارات
خالد أبوبكر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن ما يحدث في فرنسا يطلق عليه تخريب، متوقعا دخول فرنسا على فترة لا يعلم أحد تفاصيلها.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع مع فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن الفرنسيين يدمرون حضارة من أعظم الحضارات، متوقعا أن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون المنتظر بعد قليل لن يأتي بجديد، ولن يهدأ من الغاضبين.

وأضاف "أبو بكر"، منفعلا: "حرام الشعوب تدمر حضارتها، كلنا نتابع ما يحدث في فرنسا بآسى"، لافتًا إلى أن سقف مطالب أصحاب السترات الصفراء ارتفعت.
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