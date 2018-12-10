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غدًا.. تشييع جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي من مسجد عمر بن عبدالعزيز

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:21 م
غدًا.. تشييع جثمان الفنان الراحل محمود القلعاوي من مسجد عمر بن عبدالعزيز
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 
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توفى منذ قليل الفنان الكبير محمود القلعاوى، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.


ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس

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