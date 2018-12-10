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أحمد موسى: "وفد قطر كان عامل في قمة الخليج زي اللى عنده جرب"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:22 م
أحمد موسى: وفد قطر كان عامل في قمة الخليج زي اللى عنده جرب
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى إن وفود دول مجلس التعاون الخليجي تجاهلت الحديث مع وفد قطر خلال القمة الخليجية الـ 39، واصفًا القمة بأنها"هزيمة قطر".

أضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الوفد القطري في القمة كان في حالة إذلال ومهانة ومنبوذ من الحضور، معلقًا: "الوفد القطري كان عامل زي اللى عنده جرب محدش بيكلموا زيه زي الكراسي".

ونوه إلى أن الإعلام السعودي تجاهل التركيز على وفد نظام الدوحة خلال القمة الخليجية في الرياض، لافتًا إلى أن ممثل وفد قطر يعد عميل رسمي لدولة إيران.

وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن الدول الأربع لن تتراجع عن الشروط المعروضة على الدوحة، كما أن البيان الختامي لم يتعرض لقطر وتجاهلها تمامًا.
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