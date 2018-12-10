خالد أبو بكر: "زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون جيدا أن السيسي إيده نظيفة"

عقب الإعلامي خالد أبوبكر، على إشادة الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أنها شهادة إيجابية لصالحنا.





وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع مع فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعلمون جيدًا أن الرئيس السيسي "إيده نضيفة"، مضيفًا: "5 سنوات مسمعناش كلمة عن السيسي.. أقسم بالله لو كنا سمعنا حاجة عن الرئيس كنا هنقول".



