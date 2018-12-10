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عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:07 م
عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس
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علي نبوي
 
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يسافر خلال الساعات القليلة المقبلة مسئول من النادي الأهلي إلى أنجولا لإتمام التعاقد مع  مع جيرالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتقاق شبه نهائي مع اللاعب الذي برز بشل كبير مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية.

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