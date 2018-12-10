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تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي: "الأجانب بيقولولنا اللي عايز يوصل يقلع"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:09 م
تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي: الأجانب بيقولولنا اللي عايز يوصل يقلع
رانيا يوسف
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أمنية فوزي
 
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علق الإعلامي تامر أمين، على إعلان الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في فيلم عالمي، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "خبر مدوي، إذا بليتم فاستتروا وليس فانتشروا"، متابعًا: "فستان رانيا يوسف هيعمل فيلم عالمي، ورانيا يوسف ضحكت علينا".

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، أنه كان يجب عليها الاختفاء لفترة زمنية، وألا تعلن عن هذا الخبر في هذا التوقيت، معقبًا: "يا إما كان الفستان مقصود للمشاركة في العالمية، أو يوجد عند من قبل الأجانب وكأنهم بيقولوا إللي عايز يوصل للعالمية لازم يقلع".

وأردف قائلًا: "عمرو أديب كان حنين زيادة عن اللزوم معها، وبلع الكثير من الأشياء خلال لقاءه معها".
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