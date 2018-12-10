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"الفجر الفني" يكشف حقيقة انهيار ديكور عرض أزياء هاني البحيري قبل انطلاقه

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:06 م
الفجر الفني يكشف حقيقة انهيار ديكور عرض أزياء هاني البحيري قبل انطلاقه
صورة أرشيفية
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سارة إبراهيم
 
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نشر أحد المواقع الصحفية، منذ قليل، أنباء افادت انهيار ديكور عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، الذي يعرض من خلاله أجدد مجموعاته لعام 2018-2019، والمقرر انطلاقه بعد قليل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وعلم "الفجر الفني"، أن الديكور المخصص لعرض الأزياء لم ينهار بشكل كامل، وما حدث هو سقوط إحدى الستائر فقط، ولم يسفر الأمر عن إصابة أحد المصورين الصحفيين، كما أكد الموقع الصحفي.


يذكر أن "البحيري" عرض مجموعة أزياء التي صممها مؤخراً، ضمن فعاليات أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، الذي أقيم للعام الثالث بقصر السيراليون.

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