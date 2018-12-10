"التعليم" تكشف حقيقة تهديد طلبة بإلقاء زميلهم من الدور الثالث

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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، حقيقة صورة تهديد طلبة في مدرسة قليوب الصناعية بإلقاء زميلهم من الدور الثالث.



وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصورة المتداولة قديمة ونشرت في ديسمبر 2015 عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك"؛ لكون الفيس بوك يعيد نشر ذكريات النشطاء مرة أخرى تزامنًا مع نشرها، وهذا سبب انتشار الصورة مرة أخرى.



وتابع، أن هذه الواقعة حدثت 15 نوفمبر 2015 في مدرسة قليوب الصناعية، وكانت عبارة عن هزار بين الطلاب، وهذا غير مقبول، موضحًا أنه حدث تحقيق داخلي من المديرية وتم مجازاة 4 مشرفين ومدرسين وتغيير مدير المدرسة في حينه.

