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سيراميكا كليوباترا ينهي إجراءات قيد لاعب فيكتوريا كولن

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:05 م
سيراميكا كليوباترا ينهي إجراءات قيد لاعب فيكتوريا كولن
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علي نبوي
 
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أعلن معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا انتهاء إجراءات قيد الوافد الجديد سيف الخشاب والذي تعاقد مع النادي قادما من فيكتوريا كولن الألماني. 

وأضاف البطاوي بأن اللاعب تم تحويل صفته من هاوٍ إلى لاعب محترف، وتم قيده في صفوف الناشئين بالنادي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة.

وتابع البطاوي بأن المدير الإداري أحمد الكيلاني أنهى كافة إجراءات قيد اللاعب بنجاح في سجلات اتحاد الكرة.

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