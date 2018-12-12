بتكلفة 60 مليون جنيه.. إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالغردقة.. والمحافظ: استخدمنا أحدث التكنولوجيا الألمانية (فيديو)

Advertisements

تشهد محافظة البحر الأحمر، إنشاء العديد من المشروعات القومية والخدمية، خلال الفترة الماضية ومن أهمها إنشاء أول مصنع لتدوير المخلفات على أرض مدينة الغردقة، والذي تم افتتاحه أول أمس الأحد بعد طول انتظار في إنشائه.



وتستعرض "الفجر" أهم المقومات والإمكانيات لأول مصنع لتدوير المخلفات في البحر الأحمر، والأول في مصر من حيث الإمكانيات والمعدات.



وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن محافظة البحر الأحمر تدرس إنشاء هذا المصنع منذ العديد من السنوات وانه بفضل الله ثم الجهد والإصرار تم الانتهاء من هذا المصنع الذي لم تشهد له محافظة البحر الأحمر مثيل من قبل والذي يدار بأحدث وسائل ومعدات التكنولوجيا الألمانية والهولندية، وأن الاستعانة بمكينات ألمانية في تدوير القمامة جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجه بالاستعانة بتلك الماكينات عند زيارته لألمانيا لما لها من كفاءة وقدرة عالية فى إعادة تدوير المخلفات والتي تعمل على التخلص من كل مكونات القمامة بعد تدويرها ولا يتم دفن أي مخلفات منها.



وأشار عبدالله إلى أن محافظة البحر الأحمر تسعى للاستفادة من مصنع تدوير القمامة في تحقيق تقدم ملموس بهذا القطاع المهم الذي توليه المحافظة اهتماما كبيرا، مقدما التهنئة لأهالي الغردقة على تلك المنظومة الجديدة.



كما تم استعراض طريقة العمل بالمصنع والمعدات المستخدمة ووظيفة كل معدة على حده، ثم قام المحافظ بتفقد المصنع وما تقوم به المعدات من أعمال بكفاءة عالية.



وأضافت هبة شوقي المدير التنفيذي لجمعية هيبكا الأهلية، أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر وأن تكلفته أكثر من 60 مليون جنيه وهذا مبلغ كبير على جمعية أهلية لا تهدف للربح ولدينا ثقة في إدارة المشروع ونجاحه بفضل مساندة ودعم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذي ساهم كثيرا في إنهاء جميع المعوقات التي كانت تعوق إقامت تلك المصنع.



وأطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأحد الماضي، الافتتاح التجريبي لأول مصنع تدوير القمامة بالغردقة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 طن يوميا وبتكلفة بلغت أكثر من 60 مليون جنيه.