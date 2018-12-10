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أجيري يطالب الجبلاية بمواجهة آسيوية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:55 م
أجيري يطالب الجبلاية بمواجهة آسيوية
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محمد الصو
 
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طالب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مجلس الجبلاية، بضرورة توفير مواجهة ودية خلال شهر يناير المقبل.

وتواصل أجيري، مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، وطالبه بتوفير مواجهة ودية مع منتخب آسيوي، قبل بطولة الإمم الآسيوية بالإمارات العام المقبل.

وكان مسؤولو الجبلاية، رفضوا مسبقًا إقامة أي وديات للمنتخب الوطني خلال شهر يناير المقبل نظرًا لضغط مباريات الدوري العام، وكثر المؤجلات للفرق المشاركة ببطولات إفريقيا.
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