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المصري يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام الداخلية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:56 م
المصري يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام الداخلية
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علي نبوي
 
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المصري والداخلية في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد "هيئة قناة السويس" ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذ اللقاء انتهى على واقع تقدم الداخلية بهدف أحرزه حسام سلامة "باولو" في الدقيقة 39 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المصري إدارك هدف التعادل لكن فرصهم لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى محمد صبحي حارس الداخلية، حتى الدقيقة 86، والتي نجح فيها محمد عبد اللطيف "جريندو" في إحرزا هدف التعادل لأبناء بورسعيد، لنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 17 نقطة بقي بهم في المركز الحادي عشر، وهو نفس رصيد الداخلية الذي احتل بهم المركز الثاني عشر.

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