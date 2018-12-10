البورصة الأمريكية تواصل التراجع في بداية التداولات.. وسهم "أبل" يخسر 2 %

واصلت البورصة الأمريكية التراجع في بداية التعاملات اليوم الإثنين ، مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقاد قطاع البنوك خسائر البورصة الأمريكية حيث تراجع بأكثر من 3%، مع هبوط قوي لأسهم "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" بأكثر من 3.5% لكل منهم.





كما تراجع سهم "آبل" بنسبة 2% بعد إعلان "كوالكوم" أنها حصلت على حكم محكمة ضد "آبل" بمنع بيع بعض إصدارات الآيفون في الصين.





فيما تأثرت الأسهم الأمريكية سلبياً بتوترات البريكست بعد إعلان الحكومة البريطانية تأجيل تصويت البرلمان على صفقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





ويترقب المستثمرون التطورات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن استدعت بكين سفير واشنطن بعد إلقاء القبض على المدير المالي لشركة "هواوي"، محذرة من اتخاذ مزيد من الإجراءات.





وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بشكل حاد في جلسة الجمعة الماضية لتسجل خسائر أسبوعية قوية بعد بيانات الوظائف الشهرية.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.8% ليصل إلى 23917.8 نقطة، ليفقد 471.8 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7% إلى 2588.2 نقطة ، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.1% إلى 6893.8 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 97150.