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الرئيس الأوكرانى يوقع قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:50 م
الرئيس الأوكرانى يوقع قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا
بيتر بوروشينكو
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وكالات
 
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وقع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، اليوم الإثنين، قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 أبريل من العام المقبل.

 

وكتب بوروشينكو - على حسابه في تويتر -: "قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

 

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بعدما احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية بعد إطلاق النار عليها الأسبوع الماضي. ودفعت الواقعة أوكرانيا إلى فرض الأحكام العرفية.

المزيد عن: روسيا بيتر بوروشينكو اوكرانيا اتفاقية الصداقة
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