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الاسماعيلي يصرف نظره عن التعاقد مع مؤيد اللافي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:48 م
الاسماعيلي يصرف نظره عن التعاقد مع مؤيد اللافي
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الفجر الرياضي
 
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قرر مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية صرف النظر عن ضم مؤيد اللافى لاعب الشباب السعودى السابق لأسباب فنية.

وكان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات جادة مع اللاعب الليبى سعيا لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وفضل مسئولو الإسماعيلى عدم استمرار التفاوض مع اللاعب بناء على قرار اللجنة الفنية التى رجحت كفة لاعب افريقى آخر يلعب فى نفس مركزه كانت تتم المفاضلة بينه وبين اللافى.

وقررت اللجنة الفنية التى تضم خبراء فى كرة القدم استمرار المفاوضات مع اللاعب الافريقى نظرا لجاهزيته الفنية والبدنية على عكس مؤيد اللافى الذى يعد بعيدا عن المشاركة منذ ما يزيد عن ستة أشهر كاملة وحاجة الفريق الماسة والعاجلة للاعب جاهز على كافة الاصعدة يتأقلم سريعا ويقدم الاضافة الفنية المنتظرة.

ومن المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمى عن اسم اللاعب الافريقى فور انهاء التعاقد معه بشكل نهائى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق الفترة القادمة.
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